В Куликово шторм уничтожил «значительную часть» соснового бора

Для побережья в Зеленоградском округе последствия шторма «Надя» оказались более разрушительными, чем предыдущих трех штормов. Об этом пишет районная газета «Волна».

В ходе аппаратного совещания глава администрации Сергей Кошевой сообщил, что на дороги, в парках, в городе упали 26 деревьев, при этом, сколько деревьев повалил ветер на побережье, подсчитать практически невозможно.

«Отдельно глава администрации остановился на ситуации в Куликово, где шторм уничтожил значительную часть соснового бора. По поручению губернатора прошли переговоры с министром строительства области Сергеем Черномазом, обсуждалась необходимость набивать на побережье буны и проводить берегоукрепительные работы», - говорится в публикации «Волны».

По данным издания, аналогичные работы требуются в корне Куршской косы, где из-за сильного шторма море практически соединилось с заливом, угрожая транспортному сообщению с национальным парком.

«Сильно пострадал променад в Лесном, - рассказал глава администрации. - Есть предварительное решение изменить конструкцию променада». Проект будет обсуждаться совместно с руководителем национального парка «Куршская коса» Анатолем Калиной и владельцами отеля «Маяковский», - цитирует газета слова Сергея Кошевого.

Променад обещают восстановить к началу курортного сезона. Поврежден также и городской променад в Зеленоградске - на нем отбойной волной поднимало плитку, разбило ступени и ограждения спусков.