358 школьников, 93 педагога: Кто в Калининграде за сутки заразился коронавирусом

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За последние сутки в Калининградской области подтверждено 1145 случаев коронавирусной инфекции. 1093 случая протекают в форме ОРВИ, 9 – в форме пневмонии. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших за сутки:

646 случаев у детей до 18 лет, в том числе:

- 82 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 168 детей до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения;

- 358 школьников;

- 38 студентов до 18 лет;

499 взрослых, в том числе:

- 27 медицинских работников;

- 93 работника образования;

- 7 сотрудников торговли и общепита;

- 16 работников промпредприятий;

- 9 работников транспорта, водителей;

- работник пищевого предприятия;

- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- сотрудник учреждения культуры;

- 2 сотрудника банков;

- 3 работника с/х;

- 2 сотрудника санатория;

- 2 сотрудника охранного предприятия;

- 74 иных работающих;

- 63 пенсионера;

- 36 студентов старше 18 лет;

- 161 неработающий.