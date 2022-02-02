358 школьников, 93 педагога: Кто в Калининграде за сутки заразился коронавирусом

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Фото: Архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области подтверждено 1145 случаев коронавирусной инфекции. 1093 случая протекают в форме ОРВИ, 9 – в форме пневмонии. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Среди заболевших за сутки:
646 случаев у детей до 18 лет, в том числе:
- 82 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- 168 детей до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения;
- 358 школьников;
- 38 студентов до 18 лет;
499 взрослых, в том числе:
- 27 медицинских работников;
- 93 работника образования;
- 7 сотрудников торговли и общепита;
- 16 работников промпредприятий;
- 9 работников транспорта, водителей;
- работник пищевого предприятия;
- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- сотрудник учреждения культуры;
- 2 сотрудника банков;
- 3 работника с/х;
- 2 сотрудника санатория;
- 2 сотрудника охранного предприятия;
- 74 иных работающих;
- 63 пенсионера;
- 36 студентов старше 18 лет;
- 161 неработающий.