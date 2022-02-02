В аэропорту Калининграда задержали пассажиров, которые пытались вывезти 23 кг живых устриц

. Фото: Таможня Калининградской области

За первый месяц 2022 года калининградские таможенники пресекли в аэропорту «Храброво» более 60 попыток перемещения коммерческих партий товара в личном багаже.

- Граждане пытались вывезти партию живых устриц общим весом 23 кг, две партии изделий со вставками из янтаря (5,5 кг и 3,45 кг), 19 женских шуб, 50 блоков сигарет, 176 тестов для выявления наркотических средств, а также видеокарты для майнинга, детектор паров взрывчатых веществ, различные виды оборудования, - перечислили в пресс-службе областной таможни.

Все попытки своевременно пресекли сотрудники таможенного поста аэропорта.