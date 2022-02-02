Калининград вошел в десятку популярных направлений отдыха весной 2022 года

. Фото: Александр Подгорчук

Сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил, куда можно недорого поехать отдохнуть весной в России.

В десятку самых востребованных направлений для весенних путешествий по стране вошли Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Москва, Кисловодск, Казань, Великий Новгород, Самара, а также горнолыжный курорт Шерегеш.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют жилье для поездок весной от 3 до 7 ночей и тратят на проживание от 1,7 до 3,3 тысячи рублей в сутки. В среднем отдохнуть пять-шесть дней весной в этом году можно за 15 тысяч рублей.

Десять популярных направлений отдыха весной-2022 в России:

Ялта — 3026 руб. / 6 ночей,

Сочи — 2195 руб. / 6 ночей,

Санкт-Петербург — 2476 руб. / 5 ночей,

Калининград — 2409 руб. / 5 ночей,

Москва — 3112 руб. / 3 ночи,

Кисловодск — 1662 руб. / 7 ночей,

Шерегеш — 3471 руб. / 4 ночи,

Казань — 2475 руб. / 6 ночей,

Великий Новгород — 2800 руб. / 2 ночи,

Самара — 2300 руб. / 3 ночи.