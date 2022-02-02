Калининград вошел в десятку популярных направлений отдыха весной 2022 года

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Фото: Александр Подгорчук
Сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил, куда можно недорого поехать отдохнуть весной в России.
В десятку самых востребованных направлений для весенних путешествий по стране вошли Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Москва, Кисловодск, Казань, Великий Новгород, Самара, а также горнолыжный курорт Шерегеш.
По данным Tvil.ru, туристы бронируют жилье для поездок весной от 3 до 7 ночей и тратят на проживание от 1,7 до 3,3 тысячи рублей в сутки. В среднем отдохнуть пять-шесть дней весной в этом году можно за 15 тысяч рублей.
Десять популярных направлений отдыха весной-2022 в России:
Ялта — 3026 руб. / 6 ночей,
Сочи — 2195 руб. / 6 ночей,
Санкт-Петербург — 2476 руб. / 5 ночей,
Калининград — 2409 руб. / 5 ночей,
Москва — 3112 руб. / 3 ночи,
Кисловодск — 1662 руб. / 7 ночей,
Шерегеш — 3471 руб. / 4 ночи,
Казань — 2475 руб. / 6 ночей,
Великий Новгород — 2800 руб. / 2 ночи,
Самара — 2300 руб. / 3 ночи.