Калининградские спортсмены завоевали пять наград чемпионата Белоруссии по легкой атлетике

Минск принял юбилейный десятый зимний чемпионат по легкой атлетике. В 14 видах спортивной программы соперничало свыше 200 спортсменов из США, Египта, Казахстана, Литвы, Латвии, Молдовы, Украины, Белоруссии и России.

Как сообщили в региональном министерстве спорта, в составе сборной России медалистами стали калининградские легкоатлеты, завоевавшие три золота и два серебра.

Три награды в возрастной категории 40-45 лет получил Василий Мека, финишировавший первым в беге на дистанции 60 метров и вторым в беге на 200 метров. Он же удачно выступил в квартете в эстафете 4x200 метров.

В беге на 200 метров среди мужчин не старше 35 лет первым стал Олег Владимиров, а Сергей Иванов среди сверстников не старше 39 лет финишировал вторым в беге на 3 км.

Теперь калининградцы готовятся выступить на чемпионате мира по легкой атлетике, который в июле пройдет в Финляндии.