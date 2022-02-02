Власти обещают открыть новый детсад в Балтийске до конца года

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Балтийске к концу года откроется новый детский сад. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В здании разместятся кабинеты дополнительного образования, медицинский блок, столовая и группы для 225 воспитанников. Из 13 групп четыре предназначены для детей ясельного возраста. При строительстве детского сада будет учтена вся необходимая инфраструктура, в том числе спортивный и музыкальный залы, безопасные уличные павильоны и площадки.

«Детский сад возводится в новом микрорайоне, который только развивается. Он будет доступен для всех дошколят Балтийского округа. Всего же до конца года мы построим шесть новых детсадов по всей области», – отметил губернатор Антон Алиханов.

К детскому саду также будет оборудована дорога, сейчас строятся подходы для пешеходов со стороны посёлка Севастопольского и Балтийска.