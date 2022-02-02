Калининградец погасил долги по кредиту и налогам после ареста земли

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Житель Черняховска после ареста земельного участка погасил задолженность по кредиту, налогам и штрафам ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Мужчина не оплатил долги в размере 135 тысяч рублей в пятидневный срок. Тогда приставы арестовали принадлежавший ему земельный участок.

Однако после того, как было подготовлено исковое заявление в суд об обращении взыскания на землю, мужчина полностью погасил задолженность по всем исполнительным производствам.