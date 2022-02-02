В Калининграде мошенница получила микрозаем по украденному паспорту

. Фото: Александр Подгорчук

В конце января 33-летняя жительница Гурьевска украла из машины на улице 1812 года в Калининграде сумку, в которой находились 2 телефона, паспорт и деньги.

После этого женщина отправилась в центр микрозаймов, представилась именем потерпевшей, показала сотрудникам чужие документы и оформила онлайн-заем в размере 12 тысяч рублей.

Полицейские установили личность злоумышленницы и задержали ее. Ранее ее уже привлекали к ответственности за кражи и мошенничество. В настоящее время она находится под подпиской о невыезде.