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Общество2 февраля 2022 14:09

В Калининграде мошенница получила микрозаем по украденному паспорту

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В конце января 33-летняя жительница Гурьевска украла из машины на улице 1812 года в Калининграде сумку, в которой находились 2 телефона, паспорт и деньги.

После этого женщина отправилась в центр микрозаймов, представилась именем потерпевшей, показала сотрудникам чужие документы и оформила онлайн-заем в размере 12 тысяч рублей.

Полицейские установили личность злоумышленницы и задержали ее. Ранее ее уже привлекали к ответственности за кражи и мошенничество. В настоящее время она находится под подпиской о невыезде.

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