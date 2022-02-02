В Калининграде на улице Докука прохожие обнаружили раздетого ребенка

В среду, 2 февраля, прохожие заметили раздетого ребенка, гуляющего по улице Докука в Калининграде. Горожане снимали с себя куртки и шарфы, чтобы согреть найденыша, и связывались с экстренными службами города.

Пользователи соцсетей писали, что первыми примчались медики. И уже на этом этапе на месте происшествия была замечена и мать мальчика.

Кто-то из подписчиков предположил, что ребенок мог выйти из дома, а взрослые в нужный момент не обратили внимание на намерения юного путешественника.

На вид ребенку года полтора-два. Очевидцы сообщали, что малыш совсем не разговаривает.

Довольно быстро запись о найденном раздетом мальчике в группе «Дружный Чкаловск» во ВКонтакте исчезла.