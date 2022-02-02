Евгений Гришковец признался, что не может реагировать на жалобу калининградского врача Елены Белой

Писателю Евгению Гришковцу не привыкать к вниманию огромной читательской аудитории. Но что же делать с миллионами жалоб от заключенных? Фото: Иван ВИСЛОВ

В конце прошлого года российский писатель и актер Евгений Гришковец был избран главой Общественного совета при управлении Федеральной службы исполнения наказаний России. На днях к нему обратились близкие Елены Белой, бывшего руководителя роддома № 4 Калининграда, которую обвиняют в организации убийства новорожденного, с жалобой на условия содержания в СИЗО Москвы.

И Евгений Гришковец прокомментировал это обращение, произнеся довольно честный монолог.

- Послушайте, я не могу реагировать, - признался Евгений Гришковец в интервью РБК. - Вот 29 декабря меня избрали… С того момента почти все члены этого Общественного совета болеют. И я болею. За этот месяц поступило вот этих жалоб миллион из разных СИЗО со всей страны! И как в этом разобраться, я не представляю возможным… Я еще ни разу не участвовал в собрании этого совета… У меня телефон разрывается. Можете себе представить?.. Я просто даже не должен этого слушать, потому что этого - миллион!.. И я не могу на это реагировать, у меня еще нет даже никаких налаженных контактов непосредственно со всеми. Я еще не понимаю своих полномочий… Мы можем сказать только между собой в этом Общественном совете: какой ужас, какой произвол! У всех этих Общественных советов приблизительно одинаковые полномочия - их нет никаких! Я сам не знал, что это так. В общем, пока бессмысленно ко мне обращаться…

При этом Евгений Гришковец, выслушав «миллион» обращений, предположил, что у Елены Белой все может быть и не так уж плохо.

- Столько несчастных людей, по сравнению с которыми ситуация этого доктора - просто прекрасная, - заключил Гришковец.

Ранее Елена Белая на встрече с представителями Общественной наблюдательной комиссии Москвы сообщила о существующей в столичном СИЗО криминальной субкультуре, с правилами которой она не намерена соглашаться. Это уже не первая жалоба со стороны калининградского медика.

Напомним также, что Елена Белая и ее коллега, врач - неонатолог-реаниматолог регионального перинатального центра Калининграда Элина Сушкевич, по решению Московского областного суда находятся в СИЗО Москвы до 3 апреля. После завершения формирования коллегии присяжных суд повторно рассмотрит громкое дело калининградских врачей.