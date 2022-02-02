В Славске мужчина обокрал свою спящую подругу и забрал телефон ее ребенка

В Славске раскрыта квартирная кража после заявления в полицию 35-летней местной жительницы. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, женщина рассказала, что у нее украли банковские карты и мобильный телефон.

- Ситуацию усложнял тот факт, что накануне женщина активно употребляла спиртные напитки, а в гостях у нее в течение дня побывало несколько людей, - уточняет пресс-служба ведомства.

После проведения подворового обхода подозреваемый был установлен. Им оказался 37-летний житель Славска, за которым тянулся целый криминальный шлейф: кражи, грабеж, причинение средней тяжести вреда здоровью.

- Как оказалось, после распития алкоголя женщина легла спать, а фигурант забрал две банковские карты и мобильный телефон ее ребенка. Также, уходя, он забрал ключи и запер дверь снаружи, - продолжает пресс-служба. - После чего направился в магазин, приобрел спиртное и продукты и отправился домой, где продолжил веселье.

Полицейским удалось изъять как мобильный телефон, так и похищенные карты. Правда, фигурант успел потратить более 5 тысяч рублей. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».