В Нестеровском районе 21-летнего рабочего насмерть придавило деревом

Место происшествия Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

В Нестеровском районе, на территории Роминтской пущи, в среду, 2 февраля, погиб 21-летний рабочий во время спиливания придорожных деревьев. Как сообщили корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе следственного управления СКР по Калининградской области, по факту гибели организована доследственная проверка.

- По предварительным данным, бригада рабочих производила спиливание придорожных деревьев на автодороге Калинино - Пугачево - Радужное в Нестеровском районе. В процессе производства работ придорожное дерево упало на одного из рабочих. 21-летний молодой человек от полученных травм умер на месте, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Следователями регионального управления СК произведен осмотр места происшествия, изъята необходимая документация. В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на детальное установление всех обстоятельств произошедшего. Для установления точной причины смерти молодого человека назначена судебно-медицинская экспертиза.