Калининград
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия2 февраля 2022 17:45

В Нестеровском районе 21-летнего рабочего насмерть придавило деревом

ЧП произошло на автодороге Калинино - Пугачево - Радужное
Иван МАРКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Место происшествия

Место происшествия

Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

В Нестеровском районе, на территории Роминтской пущи, в среду, 2 февраля, погиб 21-летний рабочий во время спиливания придорожных деревьев. Как сообщили корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе следственного управления СКР по Калининградской области, по факту гибели организована доследственная проверка.

- По предварительным данным, бригада рабочих производила спиливание придорожных деревьев на автодороге Калинино - Пугачево - Радужное в Нестеровском районе. В процессе производства работ придорожное дерево упало на одного из рабочих. 21-летний молодой человек от полученных травм умер на месте, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Следователями регионального управления СК произведен осмотр места происшествия, изъята необходимая документация. В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на детальное установление всех обстоятельств произошедшего. Для установления точной причины смерти молодого человека назначена судебно-медицинская экспертиза.

0