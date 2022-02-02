В Черняховске планируют снести казарму XIX века

Казарма, которую собирается снести собственник Фото: Сообщество "Новый Черняховск"

В Черняховске на улице Гагарина собираются снести казарму, построенную в конце XIX века. Как пишет издание «Новый Черняховск», на это отреагировала администрация Черняховского муниципального округа.

- Собственник этого объекта подал уведомление в отдел архитектуры администрации о намерении снести здание, - передает слова муниципальных чиновников издание. - Но на сегодняшний день ему было отказано в связи с отсутствием проекта сноса. В случае если собственником будут устранены недочеты, и пакет документов будет подготовлен в полном объеме, то оснований для отказа у администрации уже не будет.

По мнению архитектора Олега Ли, представляющего сообщество «Прусское наследие», это «дикая ситуация».

- Здание входит в казарменный комплекс, - пояснил он. – Там есть казармы кавалерийского полка, пехотные казармы и артиллерийские казармы. Построили их в 80-х и 90-х годах XIX века. Военных построек в этом районе было заметно больше, и часть их них несколько лет назад уже уничтожили. Памятник, о котором идет речь, поставили на учет еще в 2007 году. Но адрес его не указан, поскольку прописана «необходимость уточнения пообъектного состава». Прошло уже 15 лет, сколько еще уточнять будем? Дождемся, пока все сломают под предлогом неуточненного состава? – возмутился эксперт.