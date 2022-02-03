Калининградцы накопили 1,2 миллиарда долгов за тепло

Калининградцы продолжают копить задолженности за тепло. Как сообщает пресс-служба мэрии города, на 1 февраля совокупный долг составил 1 миллиард 201 миллион рублей. В эту сумму входят задолженности потребителей, не оплаченные в течение двух месяцев и дольше.

- 84,05 % - задолженность физических лиц за жилые помещения (1 млрд. 10 млн. рублей), - уточняет пресс-служба мэрии. - 0,5 % – долг предприятий и организаций бюджетной сферы (6 млн. рублей), 13,5 % - долг собственников и арендаторов нежилых помещений (162,1 млн. рублей), 1,95 % - долг управляющих организаций и застройщиков (23,5 млн. рублей).

С начала этого года муниципальное предприятие «Калининградтеплосеть» направило 2 претензии в адрес юридических лиц и физических лиц, владеющих или снимающих нежилые помещения, на сумму 1,2 миллиона рублей. Должники также получили 1546 судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за фактически потребленную тепловую энергию и пени за несвоевременное внесение платы за коммунальные услуги на сумму 13,8 млн. руб.

За тот же период предприятием заключено 7 соглашений о рассрочке оплаты долга.

Правда, есть и те, кто постепенно ликвидируют свои задолженности. Так за январь этого года население оплатило долги на 41 миллион рублей.