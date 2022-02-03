Калининградцам предложили высказаться о состоянии городских парков

Плюсы и минусы зеленых зон Калининграда предлагается обсудить в ходе онлайн-опроса Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде началось социологическое исследование, посвященное паркам и зеленым зонам. Опрос проходит в режиме онлайн, и свое мнение можно выразить по этой ссылке.

В ходе исследования эксперты предполагают получить от калининградцев оценку качества парков, а также они выяснят, какие зеленые зоны пользуются наибольшей любовью горожан, а у каких из них больше всего недостатков.

- Акцент в опросе, который является первым этапом масштабного исследования, делается на 13 зеленых зонах, - говорят организаторы опроса. - Среди них Центральный парк, остров Канта, ландшафтные парки, Литовский вал, Суздальский лес и другие зеленые массивы. В дальнейшем перечень территорий будет пополнен, чтобы составить более полное представление о состоянии и задачах развития городской зеленой инфраструктуры.

Результаты исследования будут использованы в работе по проектированию водно-зеленого каркаса Калининграда, созданию новых и обустройству уже существующих зеленых зон, которую с прошлого года ведет Правительство Калининградской области и специально созданная рабочая группа.

Опрос – это совместный проект калининградского бюро устойчивого развития города «Парковое кольцо», петербургской лаборатории качества городской жизни Университета ИТМО и фонда креативных индустрий «Креспектива».