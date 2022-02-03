В Светлом обчистили холодильник спящего мужчины

В Светлом обокрали спящего жителя общежития. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, с заявлением в полицию обратился 48-летний местный житель, который пожаловался, что из его комнаты в пропали продукты и несколько зарядных устройств.

Прибывшие на место сотрудники угрозыска, участковый и эксперты-криминалисты выяснили, что в комнату злоумышленник пробрался, перерезав веревку, при помощи которой хозяин закрывал дверь.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили, что к совершению противоправного поступка причастен 23-летний житель Светлого, - сообщает подробности пресс-служба ведомства. - Он находился в общежитии в гостях у друга. В ходе распития спиртных напитков мужчинам пришла в голову идея – украсть продукты у соседа с первого этажа. Гость лично отправился за провиантом. Он проник в комнату, где спал потерпевший, вытащил из холодильника все, что было съедобным, и прихватил с полок шкафа несколько зарядных устройств.

Подозреваемый уже задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».