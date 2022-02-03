В Калининграде заработал самый крупный кол-центр по приему вызовов по номеру 122

На базе Центральной городской клинической больницы заработал самый крупный кол-центр по приему вызовов по номеру 122. Подразделение работает в две смены – по 90 человек. Открытие нового временного кол-центра в ЦГКБ потребовалось в связи с высокой нагрузкой на систему здравоохранения и тяжелой эпидемиологической обстановкой в регионе. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В единой оперативной службе 122 консультируют пациентов с положительным тестом на коронавирус, записывают граждан на прием к врачам всех взрослых поликлиник области, на вакцинацию, вызывают врачей на дом как при обращении по номеру 122, так и по заявкам через web-форму на сайте областного минздрава, работают с населением в режиме горячей линии и справочной службы.

«В центр поступает огромное количество звонков – около двух тысяч ежедневно, но мы готовимся, что их число увеличится. Сейчас мы активно набираем сотрудников, основной костяк – студенты», – отметила заместитель директора ЦГКБ Валентина Егерева.

Помимо этого, операторы ежедневно обзванивают граждан с выявленным положительным результатом ПЦР-теста на коронавирус для их информирования, амбулаторных пациентов с COVID-19 – с целью отследить состояние их здоровья и в случае ухудшения – принять меры помощи пациентам, не сумевшим дозвониться на номер 122 в течение дня, отслеживают сообщения граждан в рубрике «Врач не пришел на вызов» на сайте infomed39.ru с проверкой через медицинскую информационную систему и последующим дублированием вызова врача на дом.