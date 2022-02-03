Калининградец забил знакомого до смерти табуретом и получил 9 лет колонии

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В Калининграде осудили местного жителя, который избил до смерти знакомого. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

Летом прошлого года в ходе ссоры калининградец избил приятеля табуретом. От полученных травм пострадавший скончался в машине скорой помощи.

Суд признал мужчину виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, и приговорил к 9 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.