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Общество3 февраля 2022 9:24

Под Калининградом задержали похитителей рельсов

На воров завели уголовное дело
Виктор Сергеев
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Фото: Западное линейное управление МВД России на транспорте

Транспортные полицейские задержали подозреваемых в краже рельсов с подъездных железнодорожных путей в районе станции Гурьевск-Новое. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте

Двое 24-летних мужчин при помощи газорезочного оборудования разделили рельсы на отрезки по 25 метров и вывезли на арендованном грузовике. Общий ущерб транспортной организации составил более 55 тыс. рублей. Ранее они же демонтировали около 250 кг рельсовых нитей на общую сумму около 12 тыс. рублей.

На воров завели уголовное дело по статье «Кража группой лиц по предварительному сговору», им грозит до 5 лет лишения свободы.

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