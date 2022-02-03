Калининград
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 февраля 2022 9:38

В Полесске директор стройфирмы похитил 900 тысяч при ремонте тротуаров

Виктор Сергеев
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Александр Подгорчук

В Полесске будут судить директора строительной фирмы, обвиняемого в серии мошенничеств. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД и оперативники ФСБ установили, что 38-летний директор похитил более 900 тысяч рублей, выделенных на ремонт тротуаров. Хищение осуществлялось путём внесения в акты о приёмке выполненных работ недостоверных сведений о качестве использованной тротуарной плитки.

Уголовное дело по трём эпизодам мошенничеств с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Полесский районный суд для рассмотрения по существу.

0