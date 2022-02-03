Прогнозы ухудшаются: на выходных из-за циклона «Квина» в Калининграде усилится ветер

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Выходные 5 и 6 февраля в Калининграде будут довольно ненастными. Усиление ветра вызовет прохождение циклона «Квина» (Queena).

Синоптики пересмотрели первоначальные прогнозы. По предварительным данным, скорость ветра в Калининграде не должна была превысить 15 метров в секунду. Теперь ожидается до 18 м/с. Портал rp5.ru сообщает, что первый пик ожидается утром в субботу, после чего в течение дня скорость в порывах составит 13-16 метров в секунду. К утру воскресенья ветер снова усилится до 18 м/с.

В течение выходных в Калининграде будут идти дожди и постоянно понижаться атмосферное давление (минимум - 742 миллиметра ртутного столба в воскресенье). Температура круглые сутки будет положительной - от +2 до +4 градусов.