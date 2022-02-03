438 школьников, 104 педагога: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки в Калининградской области подтверждены 1318 случаев коронавирусной инфекции. 1259 случаев протекают в форме ОРВИ, 10 – в форме пневмонии, сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших за сутки:

576 детей до 18 лет, в том числе:

- 48 неорганизованных детей до 6 лет, в том числе 4 до года;

- 80 детей до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения;

- 438 школьников;

- 10 студентов до 18 лет;

742 взрослых, в том числе:

- 46 медицинских работников;

- 104 работника образования;

- 43 сотрудника торговли и общепита;

- 50 работников промпредприятий;

- 16 работников транспорта, водителей;

- 15 работников пищевых предприятий;

- 9 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;

- 9 сотрудников учреждений культуры;

- 10 сотрудников банков;

- работник с/х;

- 3 сотрудника предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;

- сотрудник гостиницы;

- сотрудник охранного предприятия;

- 238 иных работающих;

- 103 пенсионера;

- 32 студента старше 18 лет;

- 61 неработающий.