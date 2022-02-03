438 школьников, 104 педагога: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
За последние сутки в Калининградской области подтверждены 1318 случаев коронавирусной инфекции. 1259 случаев протекают в форме ОРВИ, 10 – в форме пневмонии, сообщает региональный оперативный штаб.
Среди заболевших за сутки:
576 детей до 18 лет, в том числе:
- 48 неорганизованных детей до 6 лет, в том числе 4 до года;
- 80 детей до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения;
- 438 школьников;
- 10 студентов до 18 лет;
742 взрослых, в том числе:
- 46 медицинских работников;
- 104 работника образования;
- 43 сотрудника торговли и общепита;
- 50 работников промпредприятий;
- 16 работников транспорта, водителей;
- 15 работников пищевых предприятий;
- 9 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;
- 9 сотрудников учреждений культуры;
- 10 сотрудников банков;
- работник с/х;
- 3 сотрудника предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;
- сотрудник гостиницы;
- сотрудник охранного предприятия;
- 238 иных работающих;
- 103 пенсионера;
- 32 студента старше 18 лет;
- 61 неработающий.