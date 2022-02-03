Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 1318 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 21 муниципалитете.

Больше всего заболевших в Калининграде – 692 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 2,

Багратионовский городской округ - 39,

Озерский городской округ – 5,

Балтийский городской округ – 37,

Пионерский городской округ – 9,

Полесский городской округ – 33,

Гурьевский городской округ - 181,

Правдинский городской округ – 23,

Гусевский городской округ – 6,

Светловский городской округ – 17,

Зеленоградский городской округ – 33,

Светлогорский городской округ – 6,

Краснознаменский городской округ – 1,

Славский городской округ – 2,

Ладушкинский городской округ – 14,

Советский городской округ - 15,

Мамоновский городской округ – 8,

Черняховский городской округ – 18,

Неманский городской округ – 2,

Янтарный городской округ – 1.