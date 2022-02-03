Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 1318 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 21 муниципалитете.
Больше всего заболевших в Калининграде – 692 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 2,
Багратионовский городской округ - 39,
Озерский городской округ – 5,
Балтийский городской округ – 37,
Пионерский городской округ – 9,
Полесский городской округ – 33,
Гурьевский городской округ - 181,
Правдинский городской округ – 23,
Гусевский городской округ – 6,
Светловский городской округ – 17,
Зеленоградский городской округ – 33,
Светлогорский городской округ – 6,
Краснознаменский городской округ – 1,
Славский городской округ – 2,
Ладушкинский городской округ – 14,
Советский городской округ - 15,
Мамоновский городской округ – 8,
Черняховский городской округ – 18,
Неманский городской округ – 2,
Янтарный городской округ – 1.