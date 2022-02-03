Калининградская сборная по брейкингу завоевала пять золотых наград чемпионата СЗФО

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Архангельске прошли крупнейшие официальные соревнования по брейкингу. Чемпионов определяли более 150 представителей восьми регионов Северо-Западного федерального округа.

Калининградским танцорам удалось улучшить результат прошлого года, разменяв серебряные и бронзовые награды на медали высшей пробы.

Первым из 13 мужчин стал чемпион Европы 2021 года Артем Рой. А вместе с Константином Михайловым и Алексеем Климовичем они стали лучшими из четырех трио в командном зачете. Среди девушек не старше 12 лет первой из десяти финишировала Ангелина Чернатова, а среди пяти юниорок не старше 18 лет первенствовала Диана Чиж.

Лучшими из 11 команд юношей не старше 15 лет стали калининградцы Игорь Зябин, Максим Орлов и Илья Милованов. Последний, отметим, выиграл и личный малый финал за бронзу в этой же возрастной категории, став третьим из 25 участников.