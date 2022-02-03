«Было скучно стоять и ждать»: Калининградец сплавился на байдарке по затопленной дороге на Прегольский

Владимир Одегов под Прегольским Фото: Светлана ОДЕГОВА

Сразу после шторма «Надя», обрушившегося на Калининград 30 января, очередному подтоплению подверглась дорога, соединяющая поселок Прегольский с областным центром. Некоторые автомобили так и не смогли проехать, а решившиеся на безрассудный подвиг водители вскоре пожалели - вода заливала салон и даже двигатель. Но кое-кто решил не стоять в ожидании помощи, а пересел на более подходящий транспорт.

Видео с гребущим на байдарке Владимиром Одеговым облетело все калининградские соцсети. Организатор спонтанной акции рассказал корреспонденту «Комсомолки», как он оказался в нужное время в нужном месте.

- В Прегольском я недавно купил дачу, - говорит Владимир. - Если б заранее знал, то не покупал бы, конечно. Но я не местный, в 2018 году из Нижнего Тагила сюда переехал. Жена у меня калининградка, но она не думала, что в Прегольском такая засада. Так как я занимаюсь организацией байдарочных сплавов, в тот день я вез их сушить в Прегольский. Сначала удивился, что машины стоят, а потом увидел, что все вокруг затоплено. Подождал немного, потом вызвал буксир. Но вскоре мне надоело тупо сидеть и ждать. Я вытащил байдарку и поплыл на ней. А жена решила на видео все это снять.

По словам Одегова, далеко не всем было весело. Например, две девушки-автомобилистки, поехавшие через затопленную дорогу, заглохли прямо посередине разлива - залило свечи.

- Вообще вопрос с подтоплениями нужно как-то решать, - считает мужчина. - Уж не знаю как, потому что по образованию я юрист, а не гидроинженер. Возможно, временные дамбы из мешков с песком помогут или еще что-то. Власти ведь в курсе, что там такое случается время от времени. Они могли бы, например, дежурную машину со спасателями на время потопа там поставить или тягач какой-нибудь.