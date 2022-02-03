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Общество3 февраля 2022 14:11

Власти выделили 29 млн рублей на укрепление авандюны на Балтийской косе

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Региональные власти выделили 29 миллионов рублей укрепление авандюны на Балтийской косе.

«У нас есть проект, это самое главное и самое экстренное. Дальше, как только у нас будет понимание, что делать с Западным фортом, мы укрепим и территорию вокруг него», - пообещал губернатор Антон Алиханов.

Контракт собираются заключить в конце февраля – в начале марта, чтобы до октября, пока не начались осенние шторма, работы были завершены.

Также планируется организовать волонтерские отряды, которые будут проводить субботники, высаживать деревья, укреплять авандюны фашинами. Сроки реализации проекта – с февраля по ноябрь 2022 года.

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