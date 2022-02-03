«Такое я видел впервые!» - житель Балтийска рассказал, как шторм «Надя» разбрасывал бетонные тетраподы

Обломки тетраподов, разбросанные по Северному молу Фото: Сергей Дустин

Калининградцы все еще находятся под впечатлением от шторма «Надя» бушевавшего в регионе в минувшее воскресенье. Так, житель Балтийска Сергей Дустин решил проверить, не повредили ли волны променад и прогулялся до Северного мола. Увиденное его поразило. Весь мол был засыпан бетонными обломками от тетраподов, а несколько берегозащитных конструкций лежали расколотыми надвое там, где обычно гуляют туристы.

- Я живу в Балтийске всю жизнь, но такое видел впервые! – рассказал Дустин корреспонденту «Комсомолки». – Сложно даже представить, что тут творилось во время шторма. Если тут тетраподы валяются на променаде, то на Южном моле их, наверное, просто перебрасывало с одной стороны на другую.

По словам балтийца, променад во время шторма пострадал несильно.

- Балтийск все-таки немного отличается от других приморских городов нашей области. У нас морю и ломать-то нечего. А если бы наш страшный променад смыло море, вряд ли кто-нибудь из жителей расстроился бы, потому что он только позорит город, - добавил Сергей Дустин.