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Общество3 февраля 2022 15:51

Трассу Калининград - Нестеров перекроют на 4 часа

Движение ограничат из-за строительства надземного перехода
Николай Литвинов
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Движение по федеральной трассе А-229 Калининград - Нестеров частично перекроют 11 февраля. Речь идет об участке в районе поселка Курган (это около 20 километров от Калининграда).

Как сообщает пресс-служба регионального отделения«Росавтодора», с 12.00 до 16.00 рабочие будут монтировать пролеты пешеходного надземного перехода. С 16.00 до 16.30 движение по трассе перекроют полностью в обоих направлениях.

Будут установлены временные знаки, светофоры и водоналивные барьеры. Объезд организуют по дороге Родники - Курган.

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