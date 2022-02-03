Трассу Калининград - Нестеров перекроют на 4 часа

Движение по федеральной трассе А-229 Калининград - Нестеров частично перекроют 11 февраля. Речь идет об участке в районе поселка Курган (это около 20 километров от Калининграда).

Как сообщает пресс-служба регионального отделения«Росавтодора», с 12.00 до 16.00 рабочие будут монтировать пролеты пешеходного надземного перехода. С 16.00 до 16.30 движение по трассе перекроют полностью в обоих направлениях.

Будут установлены временные знаки, светофоры и водоналивные барьеры. Объезд организуют по дороге Родники - Курган.