Калининградец воспользовался штормом, чтобы украсть генератор

Оказывается, при желании можно попытаться использовать в своих интересах и терроризирующие в последние недели наш регион циклоны. Так, 37-летний житель улицы Красносельской в Калининграде, увидев, что очередной шторм повалил сегмент забора вокруг соседней стройки, решил посмотреть, нельзя ли там чем-либо поживиться. Смелости придавало то обстоятельство, что стройплощадка вот уже несколько дней как пустовала, куда-то подевался даже сторож.

Проникнув в проем, мужик узрел стоявший на улице бензиновый электрогенератор и решил, что это именно то, что надо. Подогнал машину, загрузил агрегат в багажник и отвез к себе в гараж. Вот только оставил на месте преступления свои «пальчики», по которым вора и нашли участковые уполномоченные ОМВД России по Центральному району.