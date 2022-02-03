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Происшествия3 февраля 2022 16:14

Калининградец воспользовался штормом, чтобы украсть генератор

Проникнув благодаря поваленному ветром забору на стройплощадку, горожанин завладел агрегатом стоимостью 30 тысяч рублей
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
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Оказывается, при желании можно попытаться использовать в своих интересах и терроризирующие в последние недели наш регион циклоны. Так, 37-летний житель улицы Красносельской в Калининграде, увидев, что очередной шторм повалил сегмент забора вокруг соседней стройки, решил посмотреть, нельзя ли там чем-либо поживиться. Смелости придавало то обстоятельство, что стройплощадка вот уже несколько дней как пустовала, куда-то подевался даже сторож.

Проникнув в проем, мужик узрел стоявший на улице бензиновый электрогенератор и решил, что это именно то, что надо. Подогнал машину, загрузил агрегат в багажник и отвез к себе в гараж. Вот только оставил на месте преступления свои «пальчики», по которым вора и нашли участковые уполномоченные ОМВД России по Центральному району.

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