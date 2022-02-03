Очевидец трагедии на Моспроспекте в Калининграде: «Мы бежали за грузовиком, пока он тащил коляску»

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Появляются новые подробности трагедии, которая произошла сегодня на Московском проспекте в Калининграде. Грузовик, поворачивавший на Вторую эстакаду, сбил женщину с ребенком, которые находились на пешеходном переходе. Мать малыша погибла на месте, ребенок выжил.

- Мы с другом еле-еле остановили этого «таракана» (грузовик. - Ред.), который тащил коляску под колесами, - рассказал в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области» очевидец происшествия Сорбон Махмадиев. - Там подъем, он набирал скорость, 20 километров в час ехал стабильно, мы бежали, чтобы догнать его.

Свидетели ДТП вызвали скорую, но к приезду медиков женщина скончалась.

- Скорая по телефону сказала не трогать ее вообще - мол, хуже сделаете, - вспоминает Сорбон. - Мама ребенка умерла до приезда скорой. Ребенок жив, слава богу, дрожал весь. Он маленький, год-полтора примерно. Сердце разрывается на части от увиденного...