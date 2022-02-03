Полиция: Калининградка, которую насмерть сбил грузовик, шла на зеленый

Мама спасла ребенка ценой своей жизни. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Полиция проводит проверку по факту наезда грузовика на женщину с коляской. Как известно, трагедия произошла сегодня, 3 февраля, около 16.50 по местному времени на Московском проспекте Калининграда.

Сбивший людей автомобиль, груженный щебнем, направлялся со стороны Литовского вала к улице 9 Апреля. В начале подъема на Вторую эстакаду при осуществлении поворота направо находившийся за рулем 47-летний мужчина не притормозил перед регулируемым пешеходным переходом, несмотря на запрещающий сигнал светофора, и сбил женщину с коляской, переходившую проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофора.

- В результате ДТП молодая мама погибла на месте, детскую коляску она успела оттолкнуть с дорожного полотна, что спасло жизнь ребенку, - уточнила подробности начальник пресс-службы областного УМВД России Светлана Поставничая.