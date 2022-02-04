Под Зеленоградском горела баня

Откликнувшись на поступившее в двенадцатом часу ночи 3 февраля в Центр управления в кризисных ситуациях сообщение о пожаре, в поселок Прислово Зеленоградского муниципального округа прибыли расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-17 и ПСЧ-33 в составе 13 человек на 3 единицах техники. Оказалось, горела 2-этажная баня, сработанная из шлакоблоков, обшитых доской. Точнее, полыхал верхний этаж и огонь уже начал перекидываться на кровлю.

Распространиться стихии не дали, ликвидировав возгорание. Пострадавших среди людей не оказалось.