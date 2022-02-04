После совместной выпивки калининградец обворовал квартиру приятеля

Жестоко разочаровался в своем друге 31-летний житель улицы Красносельской в Калининграде. Мужчина позвал 27-летнего земляка в гости, накрыл «поляну» со спиртным, хорошо, в принципе, сидели… Но вот только по ходу застолья хозяин квартиры вырубился. И уже не видел, как заскучавший приятель взял его мобильный телефон, прихватил попавшуюся на глаза машинку для стрижки волос, слазил в холодильник и вытащил оттуда кое-что из продуктов и, наконец, взял 4 200 хозяйских рублей наличкой.

Проснувшись и подсчитав потери, калининградец отправился в полицию – просить помощи. Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Центральному району вора задержали. Вот только похищенные деньги тот успел потратить, продукты, видимо, употребить. А куда подевал все остальное – сейчас устанавливает следствие по возбужденному в отношении неблагодарного гостя уголовному делу.