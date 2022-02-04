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Политика4 февраля 2022 6:07

В Калининградской области прошла штабная тренировка органов военного управления

На полигонах были развернуты полевые пункты, участвовали свыше 1 000 военнослужащих
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
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Свыше 1 000 военнослужащих, до 100 единиц вооружения, военной и специальной техники армейского корпуса Балтийского флота было привлечено на совместную штабную тренировку с органами военного управления, соединениями и воинскими частями.

Как сообщила пресс-служба Западного военного округа, отрабатывались вопросы приведения в высшие степени боевой готовности, экстренная подготовка личного состава и военной техники к выходу в районы боевого предназначения и выполнение учебно-боевых задач. В рамках тренировки на полигонах в Калининградской области было развернуто более пяти полевых пунктов управления, с которых велось руководство соединениями и частями.

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