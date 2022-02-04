В Калининградской области прошла штабная тренировка органов военного управления

Свыше 1 000 военнослужащих, до 100 единиц вооружения, военной и специальной техники армейского корпуса Балтийского флота было привлечено на совместную штабную тренировку с органами военного управления, соединениями и воинскими частями.

Как сообщила пресс-служба Западного военного округа, отрабатывались вопросы приведения в высшие степени боевой готовности, экстренная подготовка личного состава и военной техники к выходу в районы боевого предназначения и выполнение учебно-боевых задач. В рамках тренировки на полигонах в Калининградской области было развернуто более пяти полевых пунктов управления, с которых велось руководство соединениями и частями.