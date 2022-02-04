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Экономика4 февраля 2022 6:42

На калининградском рынке труда наблюдается жестокий дефицит кадров

Причиной проблемы стали последствия демографическим кризисом и уменьшение миграционного потока в регион
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
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В Калининградской области растет фактическая нехватка трудовых ресурсов. Об этм сообщает радио «Business FM Калининград».

Специалисты объясняют тенденцию демографическим кризисом 1990-х годов и уменьшением миграционного потока за последние 2 года. Дефицит кадров отмечается во всех отраслях экономики: строительстве, мебельном производстве, общепите и других.

По мнению экспертов, решить проблему, например, в обрабатывающих отраслях можно с помощью увеличения размера заработной платы. Хотя по итогам прошлого года это привело не столько к привлечению новых кадров на производство, сколько к сохранению существующих штатов и конкуренции предприятий региона за одни и те же трудовые ресурсы.

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