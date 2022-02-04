Бабура рассказала, как проходит вакцинация детей от коронавируса в Калининградской области

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В Калининградской области началась вакцинация детей и подростков старше 12 лет от коронавируса, но темпы пока скромные. Об этом в эфире программы «Говорит Калининград» на Радио «Комсомольская правда» рассказала главный санитарный врач региона Елена Бабура.

- Вакцину привезли на днях. Ее пока не так много - 700-800 доз, - сообщила Бабура. - В Калининграде и в районах уже есть первые привитые.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора напомнила, что вакцинация проводится добровольно.

- Система работает так: мы предлагаем родителям и говорим им о возможностях привить детей старше 12 лет, - рассказала Елена Бабура. - И родители, которые знают своих детей, их иммунный статус, статус заболеваний - это часто болеющие дети, дети с хроническими патологиями - совместно с врачами определяют тактику вакцинации. И если это необходимо, то да, есть родители, которые записываются и прививают детей, и это замечательно.