Возбуждено уголовное дело в отношении водителя, сбившего маму с ребенком на Моспроспекте

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде возбуждено уголовное дело в отношении водителя самосвала, который сбил маму с ребенком на Московском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло 3 февраля около 17 часов. 47-летний водитель самосвала двигался по Московскому проспекту со стороны улицы Грига в сторону улицы Октябрьской. Поворачивая направо, чтобы подняться по Второй эстакаде на зеленый сигнал светофора, он не убедился в том, что на пешеходном переходе нет людей, и совершил наезд на 28-летнюю женщину с ребенком, который находился в коляске.

«Молодая мама в последний момент смогла оттолкнуть коляску в сторону. Фактически подарив своему ребенку вторую жизнь. Сама девушка погибла на месте. Сейчас малыш, которому полтора года, находится под наблюдением медиков. Его состояние оценивается как удовлетворительное, травм нет. К счастью, у ребенка в Калининграде есть бабушка и дедушка, которым отец малыша, моряк, доверил заботиться о нем на период, пока он не вернется с дальнего рейса», - добавила к информации о вчерашней трагедии на дороге начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

По данным полиции, водитель самосвала ранее привлекался к уголовной ответственности.