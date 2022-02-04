Елена Бабура: С нетерпением ждем документа, который отменит изоляцию контактных с больными ковидом

Распространение штамма омикрон может привести к изменению правил, касающихся карантина для контактных лиц. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, по словам которой уже ведется работа над оформлением документов для отмена режима обязательной самоизоляции.

Главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура подтвердила, что изменения назрели.

- Действительно, карантин для контактных сейчас теряет смысл, - отметила она в эфире программы «Говорит Калининград» на Радио «Комсомольская правда». - Омикрон имеет меньший инкубационный период, и, следовательно, первое, что было сделано, - изменены сроки изоляции с 14 до 7 дней. Уже две недели мы работаем по новым правилам. Сегодня нет необходимости устанавливать карантины для контактных лиц . Но кого коснется отмена изоляции - взрослых, проживающих в семье и работающих в трудовых коллективах, или всех, в том числе детей, которые ходят в сады и школы, - я пока я сказать не могу. Все ждем с нетерпением этого нового документа.