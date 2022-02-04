610 школьников, 46 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области подтверждено 1514 случаев коронавирусной инфекции. 1417 случаев протекает в форме ОРВИ, 11 - пневмонии. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Среди заболевших за сутки:
858 детей до 18 лет, в том числе:
- 134 неорганизованных ребенка до 6 лет, в том числе 4 до года;
- 77 детей до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения;
- 610 школьников;
- 37 студентов до 18 лет;
656 взрослых, в том числе:
- 46 медицинских работников;
- 94 работника образования;
- 24 сотрудника торговли и общепита;
- 18 работников промпредприятий;
- 12 работников транспорта, водителей;
- 10 работников пищевых предприятий;
- 3 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- 2 сотрудника учреждений культуры;
- 3 сотрудника банков;
- сотрудник гостиницы;
- 2 сотрудника санаториев;
- 2 сотрудника охранного предприятия
- 132 иных работающих;
- 117 пенсионеров;
- 82 студента старше 18 лет;
- 108 неработающих.