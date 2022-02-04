610 школьников, 46 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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За последние сутки в Калининградской области подтверждено 1514 случаев коронавирусной инфекции. 1417 случаев протекает в форме ОРВИ, 11 - пневмонии. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших за сутки:

858 детей до 18 лет, в том числе:

- 134 неорганизованных ребенка до 6 лет, в том числе 4 до года;

- 77 детей до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения;

- 610 школьников;

- 37 студентов до 18 лет;

656 взрослых, в том числе:

- 46 медицинских работников;

- 94 работника образования;

- 24 сотрудника торговли и общепита;

- 18 работников промпредприятий;

- 12 работников транспорта, водителей;

- 10 работников пищевых предприятий;

- 3 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- 2 сотрудника учреждений культуры;

- 3 сотрудника банков;

- сотрудник гостиницы;

- 2 сотрудника санаториев;

- 2 сотрудника охранного предприятия

- 132 иных работающих;

- 117 пенсионеров;

- 82 студента старше 18 лет;

- 108 неработающих.