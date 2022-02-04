В Калининграде сторож украл 300 кг опалубки и подался в бега

В Калининграде полицейские раскрыли кражу инвентаря со строительной площадки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

С территории строящегося дома в поселке Прибрежном пропала металлическая опалубка весом 300 килограмм и сетка длиной 350 метров.

Участковые выяснили, что к краже причастен 31-летний сторож, работавший на объекте. Он дважды перевозил похищенный инвентарь в пункт приема металлолома в Калининграде.

Сторож после совершения кражи подался в бега, но вскоре его местонахождение было установлено. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. На него завели уголовное дело по статье «Кража».