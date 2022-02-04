Коронавирус за сутки выявили в 20 городах Калининградской области

.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 1514 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 20 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 1028 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 40,
Озерский городской округ – 3,
Балтийский городской округ – 50,
Пионерский городской округ – 25,
Гвардейский городской округ - 27,
Полесский городской округ – 20,
Гурьевский городской округ - 26,
Правдинский городской округ – 29,
Гусевский городской округ – 33,
Светловский городской округ – 45,
Зеленоградский городской округ – 51,
Светлогорский городской округ – 6,
Славский городской округ – 27,
Ладушкинский городской округ – 7,
Советский городской округ - 25,
Мамоновский городской округ – 4,
Черняховский городской округ – 47,
Неманский городской округ – 18,
Янтарный городской округ – 3.