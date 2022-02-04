Коронавирус за сутки выявили в 20 городах Калининградской области

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 1514 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 20 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 1028 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 40,

Озерский городской округ – 3,

Балтийский городской округ – 50,

Пионерский городской округ – 25,

Гвардейский городской округ - 27,

Полесский городской округ – 20,

Гурьевский городской округ - 26,

Правдинский городской округ – 29,

Гусевский городской округ – 33,

Светловский городской округ – 45,

Зеленоградский городской округ – 51,

Светлогорский городской округ – 6,

Славский городской округ – 27,

Ладушкинский городской округ – 7,

Советский городской округ - 25,

Мамоновский городской округ – 4,

Черняховский городской округ – 47,

Неманский городской округ – 18,

Янтарный городской округ – 3.