В Калининграде бывший работник обокрал стройфирму на 64 тысячи рублей

Кража произошла еще в ночь на 26 января. Злоумышленник взломал дверь, проник в бытовое помещение одного из домов на улице Георгиновой и похитил имущество строительной фирмы. В списке - перфоратор, миксер, шуруповерт и тепловая пушка, а также три рулона фасадной сетки, газовый баллон, удлинитель и дюбели. Всего на 64 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, полицейские установили, что кражу совершил 22-летний бывший работник этой же фирмы. Похищенное молодой человек погрузил в такси, а водителю сообщил, что перевозит личное оборудование.

Украденный инструмент полицейские обнаружили дома у подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».