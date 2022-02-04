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Происшествия4 февраля 2022 15:21

В Калининграде бывший работник обокрал стройфирму на 64 тысячи рублей

Все похищенное злоумышленник увез домой на такси
Николай Литвинов
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Кража произошла еще в ночь на 26 января. Злоумышленник взломал дверь, проник в бытовое помещение одного из домов на улице Георгиновой и похитил имущество строительной фирмы. В списке - перфоратор, миксер, шуруповерт и тепловая пушка, а также три рулона фасадной сетки, газовый баллон, удлинитель и дюбели. Всего на 64 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, полицейские установили, что кражу совершил 22-летний бывший работник этой же фирмы. Похищенное молодой человек погрузил в такси, а водителю сообщил, что перевозит личное оборудование.

Украденный инструмент полицейские обнаружили дома у подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

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