Сыну погибшего в отделе полиции калининградца выплатят полмиллиона рублей компенсации

Иван Вшивков Фото: Ольга ВШИВКОВА

Сыну Ивана Вшивкова, погибшего в отделе полиции города Калининграда, суд назначил компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба Московского районного суда.

Сообщается, что в интересах сына в суд обратилась бывшая жена погибшего, и решение было принято 29 января.

- В результате преступных действий сотрудников отдела полиции бывший супруг истца и отец ее несовершеннолетнего сына погиб, - говорится в пресс-релизе. - Решением суда в пользу несовершеннолетнего сына взыскана сумма в размере 500 000 рублей.

Напомним, что в декабре прошлого года в пользу матери Ивана, его отца, вдовы Елены и ее дочери было взыскано 2 миллиона рублей.

Елена Вшивкова подтвердила корреспонденту «Комсомолки», что бывшая жена Ивана подавала в суд отдельно и компенсация присуждена ее сыну Илье. Елена также рассказала, чем закончился суд высшей инстанции в Санкт-Петербурге.

- Конечно, мы рассчитывали на переквалификацию дела, - говорит Елена Вшивкова. - Мама Вани хотела, чтобы суд признал, что это не халатность была, а убийство. Я надеялась, что обвиняемым присудят превышение полномочий. Однако суд оставил приговор без изменений. Но нам и так все говорят, что мы многого добились.

Елена также напомнила, что оба приговоренных к заключению полицейских подавали заявление на условно-досрочное освобождение, однако им было отказано.