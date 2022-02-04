Подруга погибшей под колесами грузовика калининградки: «Таких людей, как она, просто не существует»

В Калининграде скорбят о 28-летней девушке, погибшей в страшном ДТП на Московском проспекте. Напомним, Милана сумела оттолкнуть коляску с ребенком, чем спасла своего малыша, а сама попала под колеса грузовика и погибла.

- Милана была самым прекрасным человеком. Таких людей, как она, просто не существует, - говорит близкая подруга девушки Карина. Они были знакомы со школы и всегда были вместе.

О трагедии знают уже все одноклассники и ребята из параллельных классов. Многие друзья, кто сколько мог, перевели деньги родителям погибшей, готовятся купить венок от школьных товарищей.

- У нас в классе Милана была самой доброй и отзывчивой. Были те, кто шел порой на конфликт. А Милана была искренней и честной, никогда не строила козней, - вспоминает Ксения, еще одна одноклассница Миланы. Девушки учились в лицее №35 (в районе улицы Мариупольской. - Ред.).

Прощание с Миланой состоится во вторник. Друзья девушки организовали в интернете сбор помощи родным погибшей.

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