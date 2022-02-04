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Дом. Семья4 февраля 2022 17:00

Научился открывать рот: В Калининградском зоопарке бегемота Глясика готовят к приему стоматолога

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: предоставлено зоопарком

В Калининградском зоопарке самец бегемота Глясик, который весит 1,5 тонны, страдает от стоматологической проблемы. Во рту у него криво растет клык, который травмирует мягкие ткани и доставляет боль и неудобства.

Как сообщает пресс-служба зоопарка, чтобы облегчить гиппопотаму жизнь, его приучили к процедурам с помощью медицинского тренинга.

«За год киперы приучили Глясика подходить к специальной платформе, по команде открывать и держать открытым рот. Пока рот открыт, киперы проводят его тактильный осмотр, приучая Глясика к прикосновениям», - рассказали в зоопарке.

Старания не прошли даром. Благодаря тренингам удалось сделать рентген рта. Скоро бегемот будет готов к тому, чтобы подставить свой клык для обработки.

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