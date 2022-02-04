Власти опасаются новых штормов и готовы ввести на побережье Калининградской области режим ЧС

. Фото: Правительство Калининградской области

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов посетил приморские муниципалитеты и осмотрел разрушения, вызванные пятью январскими циклонами. Напомним, в течение первого месяца 2022 года наш регион пережил нашествие штормов «Эльза», «Герхильд», «Ида», «Мари» и «Надя».

Сильнее всего пострадал берег на прикорневом участке Куршской косы: в поселке Лесном размыта авандюна, повреждены деревянный променад и объекты береговой инфраструктуры. Серьезный ущерб побережью стихия также нанесла в восточной части Зеленоградска, в районе незащищенных участков берега в поселке Куликово и Балтийской косы. Еще ветер и волны повредили лестничные сходы, ограждения и покрытия набережных и променадов в Светлогорске и Пионерском.

Власти не исключают новых катаклизмов. Как сообщает пресс-служба правительства, «возможны повторные штормовые явления с дальнейшими разрушениями берега и возникновение чрезвычайных ситуаций».

- Здоровье и безопасность людей – главный приоритет. Необходимо проведение срочных аварийно-восстановительных работ на поврежденных береговых объектах. Для этого планируем введение режима ЧС, – объявил Антон Алиханов. – При этом мы занимаемся проблемой комплексно. Штормовой период ярко показал, что если дать природе защищаться самой, то от нее ничего не останется. Побережье сохранилось там, где ранее была проведена работа по берегоукреплению.