«Лежу и дышу кислородом»: Руководителя Калининградской рок-ассоциации сокрушил COVID-19

Все друзья желают Андрею выздоровления.
Фото: СОЦСЕТИ
Руководитель Калининградской рок-ассоциации, промоутер и организатор рок-фестиваля «Калининград in Rock» заразился коронавирусом. Об этом сам Андрей Феоктистов написал в соцсетях.
«Ну вот и меня не минула участь сия. Лежу, дышу кислородом. Размышляю о прожитой жизни. А может, действительно и хватит?» - написал он.
Друзья тут же начали в комментариях подбадривать Андрея и желать ему выздоровления.
«Андрей, ты – Илья Муромец калининградского разлива», - написал один из подписчиков.
В своем большом посте Андрей рассказал о том, как много лет борется за развитие и процветание своего рок-фестиваля, кстати, старейшего в России, и как не находит поддержки у властей.
«Еще не все проекты реализованы и не все песни спеты... и не все маски сорваны. Значит, будем жить! И да поможет нам Рок!» - заключил Андрей Феоктистов.
К посту он прикрепил фотографию из больничной палаты, где лечится.
Желаем Андрею скорейшего выздоровления!