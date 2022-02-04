«Лежу и дышу кислородом»: Руководителя Калининградской рок-ассоциации сокрушил COVID-19

Все друзья желают Андрею выздоровления. Фото: СОЦСЕТИ

Руководитель Калининградской рок-ассоциации, промоутер и организатор рок-фестиваля «Калининград in Rock» заразился коронавирусом. Об этом сам Андрей Феоктистов написал в соцсетях.

«Ну вот и меня не минула участь сия. Лежу, дышу кислородом. Размышляю о прожитой жизни. А может, действительно и хватит?» - написал он.

Друзья тут же начали в комментариях подбадривать Андрея и желать ему выздоровления.

«Андрей, ты – Илья Муромец калининградского разлива», - написал один из подписчиков.

В своем большом посте Андрей рассказал о том, как много лет борется за развитие и процветание своего рок-фестиваля, кстати, старейшего в России, и как не находит поддержки у властей.

«Еще не все проекты реализованы и не все песни спеты... и не все маски сорваны. Значит, будем жить! И да поможет нам Рок!» - заключил Андрей Феоктистов.

К посту он прикрепил фотографию из больничной палаты, где лечится.

Желаем Андрею скорейшего выздоровления!