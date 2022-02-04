Мэрия Калининграда предупредила о перекрытии движения на улице в Центральном районе

Мэрия Калининграда анонсировала предстоящее перекрытие движения на улице Нефтяной. Как сообщает пресс-служба городской администрации, сквозной проезд в районе пересечения с улицей Радищева закроют на шесть дней - с 15 по 21 февраля.

- Движение транспорта закрывается для ремонта электрокабеля, - уточнили в мэрии.

Ответственность за установку ограждений и знаков, а также за безопасность движения пешеходов и транспорта на время производства работ возложена на подрядчика, работы будет выполнять «ИП Байпенов С. Н.».