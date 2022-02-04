В Немане грузчик украл у пенсионерки инструменты при перевозке вещей

Пострадавшей оказалась 61-летняя жительница Немана. Пенсионерка наняла 36-летнего местного жителя для того, чтобы перенести вещи на пятый этаж. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в одну из ходок грузчик спрятал бензопилу и точильный станок в подвале, а позже вернулся за ними и перепрятал похищенное у себя дома. Со слов злоумышленника, он собирался оставить пилу себе, а точильный станок продать.

Хватившись пропажи, пенсионерка обратилась в полицию. Вскоре подозреваемый был задержан оперативниками уголовного розыска. Мужчина ранее уже был судим за имущественные преступления. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».