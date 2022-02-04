«Он почти не спит»: в Калининграде снова собирают деньги для 14-летнего подростка

Андрей Грушин. Фото: Фонд "Берег надежды"

Фонд «Берег надежды» объявляет новый сбор средств в помощь 14-летнему Андрею Грушину из Калининграда. Мальчик страдает эмоционально-неустойчивым расстройством, учится в школе для особых детей, долгое время был вынужден постоянно принимать тяжелые медицинские препараты. С помощью фонда и неравнодушных людей Андрей побывал в Санкт-Петербурге на обследовании в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени Бехтерева. Семье также нужна была помощь на консультации психиатра-иммунолога, генетические анализы.

- Лечение, которое предложили медики, помогает Андрею, но, к сожалению, пошли побочные эффекты от лекарств - он почти не спит, есть сложности с ногами, - рассказывает мама мальчика Рената. - В Институте мозга, помимо прочего, нам пообещали откорректировать список препаратов, чтобы сын чувствовал себя лучше. Я очень им верю и надеюсь, что они помогут!

Поскольку институт приостановил прием пациентов по квотам, лечение будет платным. На то, чтобы откорректировать методику лечения, требуются 260 000 рублей. Таких денег у мамы мальчиков нет. На Ренате сейчас лежит вся финансовая забота о благополучии семьи (у Андрея есть еще младший брат).

Сбор средств проводится на сайте фонда «Берег Надежды».